https://static.news.ru/photo/e976fb70-c938-11e9-8159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Посольство России в США предложило американским конгрессменам развивать межпарламентские связи с коллегами из России и других стран, намекнув на самоизоляцию членов Конгресса. Первым шагом мог бы стать приём членов Совета Федерации в Капитолии.

Так в российском посольстве отреагировали на слова сенатора Криса Мёрфи о «самоизоляции России». Ответ дипломаты опубликовали в Twitter дипмиссии.

Что касается глупости о том, что «Россия изолирует себя», которую высказал зачем-то сенатор Мёрфи, то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран, — сказано в сообщении.

Там же приведена карта мира с указанием стран, входящих в данный союз. Иллюстрация демонстрирует, что доля этих стран чрезвычайно мала.

Американская исключительность или самоизоляция? — задаются вопросом российские дипломаты.

Everything we’ve previously said about @SenRonJohnson ’s statement can be fully applied to @ChrisMurphyCT ’s words. If U.S. legislators favored development of equal inter-parliamentary dialogue with @Russia , they would have long hosted their colleagues on the Capitol Hill: https://t.co/CVoNKjLRX6 pic.twitter.com/Kn67ALQd2S — Russia in USA (@RusEmbUSA) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что об отказе в получении въездной визы в РФ заявил американский сенатор-демократ Крис Мёрфи. Он назвал себя жёстким критиком Кремля, но отметил, что считает важным «поддерживать диалог, особенно в моменты напряжённости». Как владельцы двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способных многократно уничтожать друг друга, «мы несём ответственность за безопасность мира и предотвращение конфликтов между США и Россией», сказал сенатор.