Так в российском посольстве отреагировали на слова сенатора Криса Мёрфи о «самоизоляции России». Ответ дипломаты опубликовали в Twitter дипмиссии.

Там же приведена карта мира с указанием стран, входящих в данный союз. Иллюстрация демонстрирует, что доля этих стран чрезвычайно мала.