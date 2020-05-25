Посол в Дамаске назначен спецпредставителем по развитию отношений с Сирией

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Дамаске Александра Ефимова своим специальным представителем по развитию отношений с Сирией. Документ опубликован на портале правовой информации.

Чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича назначить специальным представителем президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, — сказано в документе.

До этого момента должности спецпредставителя РФ по развитию отношений с Сирией не было.

Как писал NEWS.ru, ранее координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».