Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии

https://static.news.ru/photo/f384bd5a-9def-11ea-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».

Саблин ответил на публикацию в американском издании Newsweek, автор которой предположил, что Россия и президент Владимир Путин устали от сирийской кампании.

Им хотелось бы, чтобы Россия и Путин устали, ослабели, сдались. Россия никогда не стремилась к войне, но никогда и не бросала поле боя, сославшись на усталость. <...> Наши базы на берегу Средиземного моря будут укрепляться и обеспечивать безопасность в регионе, — цитирует Саблина РИА Новости.

По мнению депутата, Сирия показала способность «противостоять насильственной демократизации», поэтому «те, кто считают себя хозяевами мира», не могут смириться с непокорностью.

Как писал NEWS.ru, по мнению Newsweek, заинтересованных сторон в Сирии становится больше, а урегулирование конфликта — сложнее для Кремля. Одновременно российское население перестаёт поддерживать сирийскую кампанию на фоне экономического кризиса.