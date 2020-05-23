Newsweek: Путин устал от войны в Сирии

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Журналисты американского издания Newsweek сообщили, что президент Владимир Путин устал от участия России в гражданской войне в Сирии. Боевые действия затягиваются, а сирийский лидер Башар Асад испытывает терпение Москвы.

Правительственные силы не могут полностью взять под контроль территории, которые контролируют джихадисты и повстанцы в Идлибе, несмотря на помощь российской авиации, говорится на сайте СМИ. Кроме того, из-за распространения коронавируса большую активность начали проявлять участники запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Об усталости Кремля свидетельствуют заявления дипломатов, которые говорят о гуманитарной катастрофе в Сирии и отказе официальных властей проявлять гибкость и дальновидность. При этом заинтересованных сторон становится всё больше, а урегулирование конфликта — сложнее. Одновременно российское население перестаёт поддерживать участие в этой войне на фоне экономического кризиса.

Как ранее писал NEWS.ru, курдская администрация на северо-востоке Сирии опасается раскола в регионе из-за политики российских военнослужащих. Причиной тому служат сообщения о предполагаемом наборе рекрутов для войны в Ливии в некоторых провинциях, которые граничат с зоной ответственности Демократических сил Сирии (ДСС) — многонационального альянса с курдской доминантой. Российскую армию обвиняют в организации рекрутинга и перевозках. И это не единственная претензия, которую предъявляют Москве в связи с ливийским конфликтом.