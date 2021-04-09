«Политический пиар»: Слуцкий оценил призыв главы фракции ЕП к санкциям

https://static.news.ru/photo/59ac882e-9aa7-11eb-99dd-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Заявление главы ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера об ужесточении санкций в отношении России в случае обострения ситуации на Украине является политическим пиаром. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Позиция евродепутата по ужесточению санкций против России абсолютно популистская и не имеет под собой реальных оснований, — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, если Запад заинтересован в мирном разрешении ситуации в Донбассе, то ему следует «с подобным рвением осаживать Украину».

Слуцкий предположил, что Евросоюз и США не волнует судьба населения самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Для них важнее «раскручивать санкционную спираль» и «демонизировать» Россию.

Как писал NEWS.ru, Вебер призвал ужесточить европейские и американские санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. По его словам, в случае эскалации необходимо масштабное замораживание счетов российских олигархов и отключение РФ от системы SWIFT. Политик заявил, что Москва вернулась к курсу ведения опасных провокаций в Донбассе, а присутствие российских войск у границы Украины является испытанием для Запада.