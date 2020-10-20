Песков: Россия работает над прекращением боёв в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5da45390-12ca-11eb-a90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Москва продолжает работать над прекращением военных действий в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, действительно ли в настоящий момент ведётся подготовка визита в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна, передаёт ТАСС.

Продолжается работа в целом для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Больше я вам сказать не могу, — ответил представитель главы государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении выразил готовность приехать в Москву для переговоров по Карабаху. К встрече также готов азербайджанский лидер.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.