https://static.news.ru/photo/f679fb34-402e-11ea-b318-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 26 января, в разговоре с журналистами сообщил детали принятия решения об отставке правительства бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

По словам представителя Кремля, решение было принято на фоне новых задач и оценок, высказанных главой государства Владимиром Путиным.

Правительство, отметил Песков, дало своей отставкой карт-бланш президенту на реализацию задач в сфере национального развития. А для этого необходим кабмин, обладающий максимальной динамикой, гибкостью и эффективностью.

На фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что новый премьер-министр Мишустин имеет карт-бланш, позволяющий ему формировать собственную команду.

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настал момент для политического обновления страны.