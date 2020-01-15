Кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российский президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию допустил проведение референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Среди прочих изменений предлагается наделить Госдуму дополнительными инструментами по влиянию на формирование кабинета министров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен