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В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему рождаемости в стране. Стало известно, что было решено продлить программу материнского капитала до 2026 года, а также ввести выплаты на детей до семи лет уже с этого года.

После таких известий главред телеканала RT Маргарита Симоньян задумалась о четвёртом ребёнке. Короче, всем рожать. Придётся идти на четвёртого, — написала она в Telegram-канале. Также дрогнула и генеральный продюсер телеканала...