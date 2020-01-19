https://static.news.ru/photo/8214f9b6-3aa6-11ea-aac4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев Фото: Дмитрий Медведев/vk.com

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настало время для политического обновления страны.

Первое и главное, о чём я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, — о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране <...> и для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен <...> без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства, — сообщил Медведев в интервью Первому каналу.

Медведев подчеркнул, что пост главы кабмина он занимал долгих восемь лет. Это максимальный срок в новейшей истории России. За это время, по словам экс-премьера, была проделана «длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам».

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. 16 января Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее Медведев заявил, что в его назначении на новый пост нет ничего неожиданного, потому что «такие идеи на самом деле существовали», писал NEWS.ru.