https://static.news.ru/photo/c65ee4c2-4b42-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукошенко прошли в несколько этапов, потому что они нуждались в оценки экспертов. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснилось закрытость этих мероприятий.

Для их обсуждения необходимо экспертное мнение, экспертные расчёты, потому что многие позиции счётные, как по, скажем так, косвенному субсидированию белорусской стороны, помощи российской стороны, косвенной, которая оказывается ежегодно в поставке энергоресурсов: это нефть и газ, — пояснил Песков.

По его словам, второй этап переговоров состоялся вечером после прибытия в Сочи в полном составе российской делегации.

Переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в Сочи 7 февраля. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений в контексте интеграционных процессов. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что власти двух стран договорились о поставках газа на 2020 год. Голубое топливо будет поставляться по ценам на 2019 год.

Как писал NEWS.ru, Кремль отметил эмоциональность высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне визита в Россию, подчеркнув, что лидеры двух стран настроены развивать двухсторонние отношения.