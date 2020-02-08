https://static.news.ru/photo/301f8644-4b36-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: President of Russia/Global Look Press

Кремль отметил эмоциональность высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко накануне визита в Россию, подчеркнув, что лидеры двух стран настроены развивать двухсторонние отношения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание Лукашенко, о том, что в отношениях двух стран «наступает момент истины». Он отметил, что вопрос «действительно, очень эмоциональный».

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко лично делают многое для развития двусторонних отношений. Он подчеркнул, что обе страны являются суверенными государствами, а два лидера защищают их интересы.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «именно такая расстановка приоритетов очевидна, и поэтому Лукашенко в своей стране ведёт себя соответственно», защищая её интересы, сообщает «Интерфакс».

Лидеры двух стран собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в Сочи 7 февраля. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений, в контексте интеграционных процессов. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что власти двух стран договорились о поставках газа на 2020 год. Голубое топливо будет поставляться по ценам на 2019 год.

Как писал NEWS.ru, Россия не будет поставлять нефть в Белоруссию со скидкой. Это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти, принято решение ничего не менять.