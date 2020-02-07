https://static.news.ru/photo/8fdca772-49da-11ea-adde-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Власти России и Белоруссии договорились о поставках газа на 2020 год, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, топливо будет поставляться на условиях 2019 года. Предоставление скидок республике на нефть потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. Однако ничего менять не будут. Правительство РФ просто будет содействовать поставкам нефти в соседнее государство. Кроме того, стороны продолжат консультации по интеграции, передаёт ТАСС.

Наши переговоры прошли в позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, — отметил Козак.

К январю 2021 года страны должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Также Москва и Минск намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.

Минск при этом подчеркнул, что Белоруссия не потеряет своего суверенитета, писал NEWS.ru.