Белоруссия сохранит свою независимость в ходе интеграции с Россией. Речи о потере суверенитета и создании конфедерации государств не идёт, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идём на те шаги, которые экономически целесообразны, — заявила Эйсмонт газете «Наша Нива».
Ранее в «Коммерсанте» появилась публикация, где характер ожидаемой интеграции описывался выше, чем в Евросоюзе. Издание, изучив проектный документ, заявило, что «фактически на уровне экономик речь идёт о создании с 2022 года конфедеративного государства».
Так, к январю 2021 года страны должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Также Москва и Минск намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей, писал News.ru.