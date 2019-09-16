https://static.news.ru/photo/9d6dade6-d892-11e9-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белоруссия сохранит свою независимость в ходе интеграции с Россией. Речи о потере суверенитета и создании конфедерации государств не идёт, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идём на те шаги, которые экономически целесообразны, — заявила Эйсмонт газете « Наша Нива ».

Ранее в «Коммерсанте» появилась публикация, где характер ожидаемой интеграции описывался выше, чем в Евросоюзе. Издание, изучив проектный документ, заявило, что «фактически на уровне экономик речь идёт о создании с 2022 года конфедеративного государства».

Так, к январю 2021 года страны должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Также Москва и Минск намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей, писал News.ru.