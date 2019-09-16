https://static.news.ru/photo/1bc9a89e-d81a-11e9-96dc-fa163e074e61_660.jpg Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.

К январю 2021 года страны должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности, сообщает газета « Коммерсант ».

Также Москва и Минск намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.

Столь высокая степень интеграции — выше, чем в ЕС, — позволяет экспертам говорить о создании с 2022 года конфедеративного государства.

Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Они обсудили вопросы интеграции двух стран. Представитель белорусской стороны позвонил главе кабмина РФ для того, чтобы поздравить его с днём рождения.