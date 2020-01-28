https://static.news.ru/photo/1d849a9a-41bf-11ea-b31c-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владислав Сурков де-юре является помощником президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сурков по-прежнему де-юре является помощником президента РФ, — цитирует его «Интерфакс».

Что касается распределения обязанностей между руководителями администрации президента, в том числе по украинскому направлению, то процесс продолжается. О его результатах сообщат позднее.

Там речь идёт о юридической формулировке, опредёленных нюансах с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями администрации президента, — резюмировал он.

Ранее NEWS.ru писал, что Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». По словам директора политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, ближайший месяц бывший помощник президента собирается посвятить медитации. На это сообщение в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Суркова.