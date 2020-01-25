https://static.news.ru/photo/114f6098-3f53-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: kremlin.ru

В Кремле заявили об отсутствии на данный момент указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.

Указа об отставке Суркова пока не было, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Эху Москвы».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков оставил госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». По его словам, Сурков в ближайший месяц намерен заниматься исключительно медитацией. И только потом будет готов определиться со своим будущим.

10 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже. По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно.

Сурков — популяризатор концепции «суверенной демократии». С 1999 по 2008 год занимал пост замруководителя администрации президента, с 2008 по 2011 год — первого замруководителя администрации президента. До 2012-го — зампредседателя правительства РФ. В последнее время он курировал донецко-луганское направление политики Кремля.

Недавно Сурков выступил со статьёй о доктрине путинизма как новой государственной концепции, всё более привлекательной и для других государств, и определил основу нынешней российской стабильности как альянс так называемого глубинного народа, то есть фактически большинства, и власти, писал NEWS.ru.