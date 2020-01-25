https://static.news.ru/photo/3989feaa-3f3b-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник президента России Владислав Сурков больше не является сотрудником государственной службы. Он оставил свою работу «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Данную информацию 25 января обнародовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он также заявил, какие планы у Суркова на ближайший месяц. Оказалось, что указанный срок бывший помощник президента собирается посвятить медитации.

После этого он обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах, — написал Чеснаков в своём Telegram-канале.

Владислав Сурков дважды за свою политическую карьеру занимал пост помощника президента РФ — с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года и с 20 сентября 2013-го по настоящее время.

Ранее NEWS.ru писал, что британская газета The Guardian включила помощника президента России Владислава Суркова в список политических советников, которые будут формировать 2020 год.

Издание называет Суркова «серым кардиналом Кремля» и отмечает, что его влияние не ограничивается только вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.