https://static.news.ru/photo/2f2a6e52-1b48-11ea-aa12-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже. По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно.

У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались». Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры, — цитирует пресс-служба МВД Незалежной слова Авакова.

Как писал NEWS.ru, во время встречи в Париже сторонам не удалось согласовать разведение сил в Донбассе. Причиной стала позиция Киева. Представители Украины заявили о невозможности отвода своих военных. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.