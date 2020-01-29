https://static.news.ru/photo/fad80fa0-427b-11ea-bc70-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин не имеет никакой позиции по поводу идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на «верховный правитель», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока это всё идёт в режиме дискуссии, это новая инициатива, — цитирует чиновника ТАСС.

Также представитель Кремля прояснил статус Вячеслава Суркова в администрации президента. По его словам, политик де-юре является помощником Путина.

Что касается распределения обязанностей между руководителями администрации главы государства, в том числе по украинскому направлению, то процесс продолжается. О его результатах сообщат позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». По словам директора политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, ближайший месяц бывший помощник президента собирается посвятить медитации. На это сообщение в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Суркова.

Одновременно инсайдеры пророчествуют об уходе нескольких десятков сотрудников администрации президента под предлогом коррекции направлений работы и общего омоложения.

Если такие тренды характерны для нового правительства, то почему Старая площадь должна оставаться в стороне. В таком контексте и отставка самого Суркова, когда её, наконец, подтвердят, может уже не восприниматься как сенсация.