https://static.news.ru/photo/ab23ca22-5882-11ea-8180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали возможность отмены саммита по Сирии из-за коронавируса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, само мероприятие пока даже не согласовано.

Пока ещё по дипломатическим каналам происходит согласование графиков президентов, окончательного согласования пока нет, — приводит его слова ТАСС.

Встреча президентов РФ, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани — по сирийскому урегулированию должна состояться в Иране.

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией в КНР превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кремль опроверг дискриминацию в отношении китайцев из-за коронавируса. Как заявил Песков, меры по контролю за распространением болезни принимаются в отношении всех людей независимо от их национальной и расовой принадлежности.