Песков назвал поправки к Конституции важным политическим событием

https://static.news.ru/photo/212ae62e-2407-11eb-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал принятие поправок к Конституции «чрезвычайно важным» событием в политической жизни России в текущем году. Результаты исследования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, которые показали, что главными словами года стали «самоизоляция» и «обнуление», он комментировать отказался.

В политической жизни поправки в Конституцию, конечно же, были чрезвычайно важным событием внутренней политики и жизни страны в целом. Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно, — цитирует ТАСС Пескова.

Он уточнил, что речь идёт обо всех поправках, а не только о той, которая касается обнуления сроков нахождения на посту президента Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева в кулуарах форума «Сообщество» рассказала, какие поправки в Конституцию считает наиболее важными. По её словам, это, во-первых, правило об адресной социальной помощи. Вторая, по её мнению, значимая часть поправок содержит формулу о поддержке гражданского общества. Поскольку в стране есть множество волонтёров, энтузиастов и неравнодушных к судьбе государства. Упоминание этой части населения в Конституции — «большой прорыв», уверена Михеева.

В начале июля в России вступили в силу поправки в Конституцию. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что поправки в Конституцию РФ помогли сформировать единую систему публичной власти в стране.