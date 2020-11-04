Глава Общественной палаты назвала самые важные поправки в Конституцию

https://static.news.ru/photo/dfff5d30-1d3d-11eb-8218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева в кулуарах форума «Сообщество» рассказала NEWS.ru, какие поправки в Конституцию считает наиболее важными. По её словам, это, во-первых, правило об адресной социальной помощи.

Это новая парадигма социального государства. Государства не такого, которое платит всем, кто попросит. А государства такого, которое поддерживает тех, кто реально нуждается, и создаёт условия для работы работоспособного населения. Это одна из самых главных мыслей. Она обсуждалась очень активно весной этого года и как раз нашла воплощение в этих трёх словах — адресная социальная поддержка. Это концептуальная вещь, — пояснила Михеева.

Вторая, по её мнению, значимая часть поправок содержит формулу о поддержке гражданского общества. Поскольку в стране есть множество волонтёров, энтузиастов и неравнодушных к судьбе государства. Упоминание этой части населения в Конституции — «большой прорыв», уверена Михеева.

И, наверное, важным тоже является правило о поддержке семей с детьми. Поскольку при любых обстоятельствах страна не может развиваться, если в ней недостаточно принимается мер по улучшению демографической ситуации. Как бы то ни было, даже если эта ситуация станет прочной и удовлетворительной, тем не менее мы обязаны помнить о семьях с детьми и о том, что им приходится тяжелее, чем другим категориям граждан. Я назвала бы эту поправку тоже в числе важных, — заключила секретарь Общественной палаты.

В начале июля в России вступили в силу поправки в Конституцию. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что поправки в Конституцию РФ помогли сформировать единую систему публичной власти в стране, писал NEWS.ru.