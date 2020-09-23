Мишустин: поправки в Конституцию создали единую систему публичной власти

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Поправки в Конституцию РФ помогли сформировать единую систему публичной власти в стране, считает глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Политик сделал заявление во время форума «Дни лидеров муниципального управления», в котором принял участие в формате видео-конференц-связи.

Органы федеральной, региональной власти и местного самоуправления теперь образуют единую систему публичной власти в России, вместе защищают интересы людей, которые живут в регионе, в каждом городе и муниципалитете. Муниципальная власть получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, — цитирует премьера ТАСС.

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин поручил в течение года представить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу.

Обязательным условием любых преобразований должна стать самая надёжная система обратной связи с людьми, внимание и уважение к их позиции. Предстоит большая и ответственная работа, в которой нет мелочей, — добавил Мишустин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было перенесено на 1 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально оно должно было пройти 22 апреля. Однако фактически проголосовать можно было с 25 июня. В качестве вариантов ответов для россиян было предложено «Да» или «Нет».

Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии и другие изменения. По результатам обработки 100% бюллетеней за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%. 3 июля 2020 года президент России подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступили в силу с 4 июля 2020 года.

Накануне, как писал NEWS.ru, Путин встретился в Кремле с членами Совета Федерации. В ходе общения глава государства обратился к правительству и парламенту, заявив, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.