Патрушев: обострение в Донбассе — следствие внутренних проблем Украины

https://static.news.ru/photo/c99d6a4e-97ba-11eb-a4ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эскалация в Донбассе является следствием серьёзных внутренних проблем на Украине, от которых Киев пытается отвлечь внимание. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Они решают свои вопросы за счёт Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, — сказал он изданию «Коммерсант».

По словам Патрушева, украинская экономика живет только за счёт зарубежных кредитов, долг Киева по которым постоянно растёт. При этом те предприятия, которые ещё работают, распродаются иностранцам «по демократическим ценам».

Секретарь Совбеза добавил, что Украина лишается даже таких активов, как чернозём и лес, которые вывозятся за границу эшелонами.

А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане, — отметил Патрушев.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией и пропагандой заявления Украины и стран Запада о том, что в обострении ситуации в Донбассе виновата Россия. По её словам, Киев таким образом старается скрыть собственные действия по стягиванию войск к линии соприкосновения, нарушения перемирия и саботирование реализации минских договорённостей.