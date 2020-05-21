Завтра мусульмане всего мира соберутся для того, чтобы вместе отметить большой праздник — Ураза-байрам. Праздник разговения, когда заканчивается длительный пост, верующие возносят молитвы, посещают службы в мечетях, а потом по традиции накрывают столы.

Так было столетиями. Но нынешний праздник совпадает с пиком наступления коронавируса, когда власти всеми силами стараются уберечь людей от риска заражения. А значит, под запретом находятся любые массовые собрания, при которых вероятность массированного инфицирования максимальна. Однако духовная жизнь особенная. Для многих истинных последователей мировых религий участие в традиционных ритуалах при любых обстоятельствах — это наоборот проверка их стойкости в вере.

Мы помним, как на Пасху в 43 регионах страны храмы были всё-таки открыты для праздничного служения. И в результате многие видные священники покинули этот мир. Ряд монастырей были закрыты на строгий карантин после выявления фактов массового инфицирования. Да и в среде упорных прихожан, среди которых было немало пожилых людей, то есть относящихся к категории высшего риска, был отмечен всплеск заболеваний.

И вот пришёл черед Ураза-байрама. Президент России Владимир Путин в своём обращении к миллионам мусульман страны призвал их оценить сложность нынешней обстановки и провести праздник в домашних стенах при минимальном присутствии друзей и родственников. Теперь остаётся только ждать, насколько слова главы государства и специалистов-вирусологов дойдут до сердец многих россиян, привыкших в этот особый день возносить молитвы в мечетях. Достаточно вспомнить сотни тысяч приверженцев ислама (в прошлом году насчитали 270 тысяч), которые обычно собираются у Московской соборной мечети.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем последние события в Дагестане, потребовавшие личного вмешательства Владимира Путина, показали, что зачастую аргументы властей и специалистов до поры до времени могут не восприниматься должным образом. Мало кто отказался в горном краю от проведения свадеб с приглашением иногда тысяч гостей, мало кто предпочёл общаться с близкими и родственниками удалённо. В результате республика дала небывалый всплеск опасного заболевания. Причём число жертв коронавируса в этой горной республике пока, как считается, не поддаётся точному подсчёту, учитывая удалённость многих поселений.

В результате в Дагестан пришлось срочно перебрасывать ударные силы вирусологов, чтобы ускорить взятие критической ситуации под контроль. Но причиной вспышки заболевания стали человеческая неосторожность и надежда на классическое «авось».

Потому-то думается, что специалисты с некоторым волнением ждут, насколько их советы будут завтра услышаны верующими, среди которых в последние годы традиционно много выходцев из стран Средней Азии. В той же Москве так называемых гастарбайтеров только официально больше миллиона. А больничных коек, готовых принять заразившихся и переживающих тяжёлую степень заболевания, по оценкам мэра Сергея Собянина, примерно 27 тысяч. И большая часть из них всё ещё занята.

Так что сейчас чрезвычайно важно найти компромисс между верой и печальной реальностью. И, как говорится, на Бога надейся, но и сам не плошай.