Памфилова заявила о необходимости повысить доверие к выборам

При организации выборов необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к ним, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю. Весьма перспективным в этом смысле является электронное голосование. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. Её слова приводит РИА Новости.

Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, — это чтобы был высокий уровень доверия, <...> чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем, — сказала Памфилова.

Также глава Центризбиркома отметила, что электронное голосование не замещает и не подменяет традиционный вариант голосования. Она уточнила, что в этом году такая форма использовалась больше, чем в прошлых годах, и были проанализированы все её плюсы и минусы. Столь же перспективным признано и трёхдневное голосование, которое оказалось удобно для избирателей, в том числе тех, кто хотел проголосовать на дому.

Кроме того, Памфилова отметила, что ЦИК РФ в следующем году увеличит количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в два раза. По её словам, КОИБ пользуются большим доверием и спросом в регионах.

Это существенный шаг вперёд по усовершенствованию традиционных форм голосования, от которых мы никогда не уйдём, хоть и будем электронные применять, — добавила она.

Глава ЦИК подчеркнула, что рассчитывает на взвешенную итоговую оценку выборов в Госдуму со стороны ПАСЕ.

Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что претензии к электронному голосованию связаны не с качеством его организации, а с самими результатами голосования. Техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве по инициативе и при участии партии КПРФ, также не выявила нарушений в ходе работы системы.