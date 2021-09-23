В Москве призвали отменить результаты электронного голосования

Члены столичных участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».

Письмо подписали свыше 500 человек. В нём отмечается, что в среднем на участках Москвы за ЕР проголосовали 30,17% избирателей, а за КПРФ — 30%. Однако данные, которые появились утром, кардинально отличались от результатов, зафиксированных вечером: за ЕР — 44,77%, а за КПРФ — 15,53%. Разрыв составил почти 30%. Кроме того, более чем в половине одномандатных округов сменились кандидаты-победители.

Авторы послания также отметили, что результаты голосования не публиковали в течение 12 часов после окончания выборов, поэтому проверить, что происходило в это время, невозможно.

В письме говорится, что некоторые избиратели, приходившие на участки, обнаруживали, что зарегистрированы в системе ДЭГ, хотя сами этого не делали. Членам комиссий давали всего полчаса на просмотр зарегистрированных в системе избирателей, хотя таковых было около двух миллионов человек.

Авторы послания указали также в качестве причин, по которым не могут признать результаты ДЭГ, технические сбои, в результате которых не обеспечивалось непрерывное наблюдение за работой системы, нарушение принципа беспристрастности, аномально долгое время обработки результатов.

Ранее Венедиктов заявил, что техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования в Москве к 27 сентября. Эти данные будут выложены в открытый доступ, и ознакомиться с ними сможет любой желающий.

В Мосгоризбиркоме на это ответили, что пересчёт невозможен. Общественный штаб не имеет законодательных прав по принятию решения о пересмотре итогов выборов.