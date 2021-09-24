Путин назвал причину недоверия к электронному голосованию

Президент России Владимир Путин заявил, что сомневаются в дистанционном электронном голосовании те, кому не понравился результат выборов в Госдуму. Глава государства считает, что это не связано с качеством его организации, передаёт РИА Новости.

По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если, тем не менее, вопросы есть, давайте их проработаем, — сказал президент на онлайн-встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

Он добавил, что в «Единой России» было много вопросов по такому формату голосования и всё-таки его применили из-за удобства. Путин заявил, что технический прогресс остановить невозможно.

Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».