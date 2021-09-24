Путин назвал причину недоверия к электронному голосованию
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:21, 25 сентября 2021
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ по проведению дистанционного электронного голосованияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что сомневаются в дистанционном электронном голосовании те, кому не понравился результат выборов в Госдуму. Глава государства считает, что это не связано с качеством его организации, передаёт РИА Новости.
По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если, тем не менее, вопросы есть, давайте их проработаем, — сказал президент на онлайн-встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму.
Он добавил, что в «Единой России» было много вопросов по такому формату голосования и всё-таки его применили из-за удобства. Путин заявил, что технический прогресс остановить невозможно.
Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».
Сторонники КПРФ провели 25 сентября митинг в центре Москвы на Пушкинской площади против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в столице. Официально мероприятие было заявлено как встреча с депутатами и обсуждение итогов выборов. Оно продлилось около часа. Силовики требовали разойтись и включали из громкоговорителей музыку, которая заглушала слова выступающих на митинге. По словам одного из участников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не появился, потому что был на встрече с президентом Владимиром Путиным.