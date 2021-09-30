Общественная палата не нашла нарушений при онлайн-голосовании

Техническая группа не смогла выявить нарушений в ходе работы системы онлайн-голосования в Москве на выборах 17–19 сентября. Сведения же о «подозрительных» графиках голосования объясняются внешними факторами. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты города Москвы.
Отмечается, что анализ данных электронного голосования
А выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок, — говорится в сообщении.
Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что претензии к электронному голосованию связаны не с качеством его организации, а с самими результатами голосования.