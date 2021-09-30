Общественная палата не нашла нарушений при онлайн-голосовании

Техническая группа не смогла выявить нарушений в ходе работы системы онлайн-голосования в Москве на выборах 17–19 сентября. Сведения же о «подозрительных» графиках голосования объясняются внешними факторами. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты города Москвы.

Отмечается, что анализ данных электронного голосования не выявил факторов, повлиявших на итоговый результат. Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных блокчейна, куда в ходе голосования попадали все транзакции. Также оператор системы предоставил членам технической группы частично зашифрованную закрытую базу данных, в которой хранятся только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и убедиться в том, что транзакции учтены верно.

А выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок, — говорится в сообщении.

Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что претензии к электронному голосованию связаны не с качеством его организации, а с самими результатами голосования.