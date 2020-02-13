Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре. Меры приняты после того, как посол Алексей Ерхов стал получать угрозы из-за ситуации в Идлибе.
Об этом рассказала пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова,
Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности, — отметила Касимова.
Она добавила, что посла предостерегают от выхода на улицы Анкары.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отношение к России в Турции обострилось из-за событий в сирийском Идлибе. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он заявил, что получает угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.
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