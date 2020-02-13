https://static.news.ru/photo/f98972e0-4ef8-11ea-ae7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре. Меры приняты после того, как посол Алексей Ерхов стал получать угрозы из-за ситуации в Идлибе.

Об этом рассказала пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова, сообщает ТАСС.

Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности, — отметила Касимова.

Она добавила, что посла предостерегают от выхода на улицы Анкары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношение к России в Турции обострилось из-за событий в сирийском Идлибе. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Он заявил, что получает угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.