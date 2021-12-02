Обвинённый в растлении ребёнка депутат КПРФ остался в должности

Обвинённый в растлении ребёнка депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов остался в должности, сообщила его помощница Наталья Кочугова «Газете.Ru». Он продолжает работать из СИЗО, хоть больше и не получает зарплату.

Депутат Самсонов работает в заксобрании, пока сидит в СИЗО — его лишили заработной платы, но не лишали должности. Мы, его коллеги и помощники, постарались организовать ему возможность работать — регулярно передаются все законопроекты, материалы комитета, документы, которые поступают в работу депутата, он даже удалённо принимает участие в голосованиях, — сказала Кочугова.

Она добавила, что депутату пишут избиратели, он рассматривает каждое письмо. Кочугова также считает, что заксобрание лишило Самсонова зарплаты, чтобы его семья не могла оплачивать адвокатов.

Самсонову вменяют действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, два года назад депутат на базе отдыха во Владивостоке показывал 11-летнему ребёнку предмет интимного характера и объяснял его назначение.

Сторонники Самсонова назвали уголовное дело политической провокацией и местью за успех компартии в регионе на недавних выборах. По мнению Натальи Кочуговой, данная история — это «политический заказ и репрессия в отношении видного коммуниста».