Демонстрировал и разжигал: за что задержали приморского коммуниста

В Приморье по подозрению в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего силовики задержали депутата краевого заксобрания и секретаря владивостокского горкома КПРФ Артёма Самсонова. Сторонники парламентария уверены, что речь идёт о политической провокации и мести за успех компартии в регионе на недавних выборах. СК завёл уголовное дело после обращения в органы знакомой политика Ирины Сафоновой, с которой у него возник конфликт. Ещё в июле 2021 года она написала президенту Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором обвинила Самсонова в «девиантном поведением, с явными проявлениями эксгибиционизма, со склонностями к нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандой таковой среди молодёжи», а также в поддержке оппозиционера Алексея Навального. NEWS.ru выяснил подробности этой истории, а также узнал, чем известен депутат.

Против «заплесневелого общества»

17 ноября Артема Самсонова задержали бойцы СОБРа. Спецоперация происходила на автотрассе Владивосток-Хабаровск, на которой силовики остановили автомобиль Nissan и вывели из из него парламентария. Также они не пускали жену депутата Заксобрания Приморья в их квартиру, где в тот же день проходил обыск.

Как уточнил местный журналист Александр Сырцов, в доме у Самсонова сотрудники СОБРа якобы искали фаллоимитатор. В краевом управлении СК прокомментировали происходящее, заявив, что на политика завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, — заявили в ведомстве.

Адвокат депутата Наталья Касилова сообщила , что Самсонов объявил голодовку. Его оставили в изоляторе временного содержания и в течение 48 часов после задержания должны избрать меру пресечения.

Заявление на депутата написала некая Ирина Сафонова, которая называет себя членом «семьи офицеров в трёх поколениях». Ещё 5 июля 2021 года она обратилась к Владимиру Путину, Вячеславу Володину и Геннадию Зюганову, лидеру КПРФ. В письме, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru, она утверждает, что давно знакома с Самсоновым и он «настойчиво и агрессивно» агитировал её саму, её родных и друзей «войти в движение Навального, объясняя тем, что свержение действующей власти возможно только силовым путём». Но она и её близкие отказались и «полностью прекратили с ним взаимоотношения», в ответ на что Самсонов, по словам женщины стал «мстить в прямом смысле слова».

Зная, что мы, совместно с другими семьями и их детьми ежегодно выезжаем на отдых в построенный на наши средства летний мобильный лагерь на побережье моря бухты «Лазурная», [Самсонов] без нашего согласия, стал приезжать туда со своими «коллегами» по партии и устраивать там пьяные дебоши и погромы. Более того, на территории общественного пляжа, Самсонов и вся его компания «веселилась» в абсолютно обнажённом виде, подчёркнуто показывая своё сумасбродство и превосходство над обществом. На уговоры и замечания отдыхающих, Самсонов А.А. отвечает, что таким образом он пропагандирует европейские ценности свободы, приобщая к этому наше заплесневелое общество, — говорилось в обращении Ирины Сафоновой.

По её словам, депутата якобы «не останавливало ни присутствие малолетних детей, ни просьбы одеться», в результате он «умышленно демонстрируя свои гениталии, будучи абсолютно голым», якобы приходил в летнюю постройку Сафоновой вместе со своими знакомыми, где «злоупотреблял алкоголем».

Артём Самсонов pkokprf.ru

Также Сафонова утверждает, что в 2018 году Самсонов якобы избил её 26-летнего сына Владислава, и его сокурсника. По её мнению, депутат является «одиозным», «неуправляемо агрессивным» и «морально распущенным», а также «с девиантным поведением, с явными проявлениями эксгибиционизма, со склонностями к нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандой таковой среди молодёжи».

По информации портала Vl.ru, информация об истории с 11-летним мальчиком, на которую ссылается СК, поступила от некоего Н. Калдаева, однако заявления Ирины Сафоновой тоже фигурируют в материалах уголовного дела.

С этой гражданкой депутат, по одной из версий, действительно пересекался на побережье бухты «Лазурная», где любила отдыхать вся семья Самсоновых. Там была создана бесплатная территория для отдыха, которую активист КПРФ его знакомые благоустраивали и называли «Куба». Когда Самсонов стал депутатом, у него не осталось времени присматривать за пляжем и он, по словам анонимного источника Vl.ru, привёл туда «верховодить» Сафонову, которая якобы через какое-то время «стала продавать места для отдыхающих, хотя место до этого было бесплатным, и вообще это муниципальная земля». Из-за этого между ними возник конфликт, но в итоге женщина, как утверждает источник издания, извинялась перед политиком.

Как в утином тесте

Корреспондент NEWS.ru попытался связаться с Ириной Сафоновой, но она отказалась давать комментарий. Как утверждает помощник Артёма Самсонова Юрий Кучин, на нее могли воздействовать, чтобы получить нужные показания против оппозиционера.

Сафонова — это женщина лет 50-ти. На мой взгляд, она неадекватная, пишет всякую чушь, а здесь, видать, её сотрудники использовали. Это, несомненно, политический заказ за то, что в нашем регионе КПРФ очень успешно проявила себя, и Самсонов был главным организатором этого успеха. Юрий Кучин помощник депутата Заксобрания Приморского края Артёма Самсонова помощник депутата Заксобрания Приморского края Артёма Самсонова

Аналогичного мнения придерживаются и другие сторонники и однопартийцы Самсонова, полагая, что обвинения в адрес их соратника абсурдны и связаны исключительно с его политической деятельностью. Об этом же сам депутат успел сказать журналистам после задержания.

По мнению депутата Заксобрания Приморского края Натальи Кочуговой, данная история — это «политический заказ и репрессия в отношении видного коммуниста».

Во время избирательной компании мы «взяли» Владивосток — восемь коммунистов зашли в ЗАКС от города. Устраивал эту кампанию Артём Самсонов, то есть он был ответственным по линии партии за организацию всех выборов. И сейчас просто ему мстят, во-первых за провал [партии власти] во Владивостоке, а во-вторых, конечно же, его хотят замарать и отстранить от выборов, которые будут в следующем году, чтобы он не провёл их также блестяще, и городская дума у нас не получилась тоже «красной». Наталья Кочугова депутат Заксобрания Приморского края депутат Заксобрания Приморского края

Собкор «Новой газеты» из Владивостока и политический обозреватель Валерия Федоренко в интервью NEWS.ru вспомнила в связи с задержанием Артёма Самсонова историю с убитым лосём, с которым силовикам попался в Саратовской области депутат Госдумы и глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин. По её мнению, сейчас всё зависит от того, как поведёт себя руководство компартии.

Это, безусловно политический заказ или как минимум он таковым выглядит. Это, знаете, как в утином тесте: если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это утка. Есть несколько вариантов [произошедшего с Самсоновым]. Во-первых, это, безусловно, огромный успех КПРФ на выборах в Приморском крае. Во-вторых, это общие гонения на компартию в России. Рашкин был даже не первой ласточкой, он просто очень яркий персонаж в КПРФ, поэтому его поймали «на лосе», хотя с этим лосём тоже большой вопрос. В случае с Самсоновым я думаю, что даже если его не посадят, то сейчас очень важно то, как поведёт себя КПРФ, будет ли она «сливать» или же защищать своего человека до конца. Валерия Федоренко политический обозреватель политический обозреватель

На последних выборах в Заксобрание приморского края, состоявшихся в сентябре, КПРФ получила 13 мандатов, против восьми, которые были у партии в созыве 2016 года. Фракция единороссов в региональном парламенте при этом уменьшилась с 23 до 21 депутата. Но на выборах в Госдуму от краевого отделения КПРФ прошёл лишь один кандидат — Алексей Корниенко. В нижнюю палату российского парламента баллотировался и Артём Самсонов, кандидатуру которого, как и многих других представителей компартии, поддерживал в рамках «Умного голосования» и Алексей Навальный.

Связи с «запрещёнкой»

Приморские сторонники Геннадия Зюганова за последние годы так или иначе пересекались с местным штабом Алексея Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который в 2017 году возглавлял упомянутый Юрий Кучин. С запрещённой структурой российского оппозиционера пытались связать и другую приморскую коммунистку — Надежду Телелюеву. Из-за этого в начале сентября её через суд хотел снять с выборов в заксобрание конкурент из «Справедливой России — За правду» Максим Белобородов, но в итоге он отозвал иск , а активистка стала депутатом.

Артём Самсонов, как и Юрий Кучин, начал свою политическую карьеру в Товариществе инициативных граждан России (ТИГР) — незарегистрированном движении, созданном в 2008 году на Дальнем востоке на волне протестов против повышения ввозных пошлин на праворульные иномарки.

Артём Самсонов BorisMonakov/twitter.com