«Ничего нового»: Захарова оценила поведение военного атташе США в Донбассе

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В Госдуме РФ прокомментировали призыв главы Минобороны Германии Аннегреты Крамп-Карренбауэр к Москве объяснить передвижение войск РФ вблизи украинской границы. Член комитета по международным делам Елена Панина напомнила, что РФ — суверенное государство и не должна отчитываться перед кем-либо.

Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед ними за какие бы ни было законные действия, осуществляемые на своей территории, — цитирует её РИА Новости. Парламентарий добавила, что структурам...