«Ничего нового»: Захарова оценила поведение военного атташе США в Донбассе

https://static.news.ru/photo/db66b688-9ad3-11eb-bca9-96000091f725_660.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление в Донбассе военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт в форме, на которой было написано «Украина или смерть».
Захарова отметила, что в ходе своего визита атташе посетила памятник уничтоженному боевику «Правого сектора» (запрещён в России). Вот так, по её словам, натовские военные «выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников холокоста».
Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 года нацисты и их пособники были в массовом порядке рекрутированы ЦРУ. Теперь пришли на Украину за новым подкреплением. Адская карусель, — написала Захарова в Facebook.
Как сообщал NEWS.ru, американская делегация, возглавляемая военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт, посетила район военной операции в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины (ООС).
Согласно данным пресс-центра, замкомандующего ООС Эдуард Москалев ознакомил представителей Соединённых Шатов с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте. Они осмотрели подразделения украинских военных, выполняющих задачи на линии соприкосновения, и побеседовали с силовиками.