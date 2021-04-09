16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

«Ничего нового»: Захарова оценила поведение военного атташе США в Донбассе

17:27, 11 апреля 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление в Донбассе военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт в форме, на которой было написано «Украина или смерть».

Захарова отметила, что в ходе своего визита атташе посетила памятник уничтоженному боевику «Правого сектора» (запрещён в России). Вот так, по её словам, натовские военные «выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников холокоста».

Ничего нового в тактике НАТО нет. После 1945 года нацисты и их пособники были в массовом порядке рекрутированы ЦРУ. Теперь пришли на Украину за новым подкреплением. Адская карусель, — написала Захарова в Facebook.

Как сообщал NEWS.ru, американская делегация, возглавляемая военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт, посетила район военной операции в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции Объединённых сил Украины (ООС).

Согласно данным пресс-центра, замкомандующего ООС Эдуард Москалев ознакомил представителей Соединённых Шатов с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте. Они осмотрели подразделения украинских военных, выполняющих задачи на линии соприкосновения, и побеседовали с силовиками.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео