https://static.news.ru/photo/eed48ec8-e46a-11e9-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сумма исков к организаторам несогласованных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа достигла 21 млн рублей. Такая цифра приводится с учётом требований ГУ МВД к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Сумма, заявленная, полицейскими, пока не раскрывается, неофициальные источники сообщают, что речь идёт о семи миллионах рублей по каждому иску, сообщает « ПолитЭксперт ». Это уже восьмая структура, выставившая денежную претензию к «ФБК».

Иски к организаторам несогласованных акций также выставили ООО «М.Такси», ресторан «Армения», «Мосгортранса», «Московский метрополитен», компания «Автомобильные дороги» и сервис аренды дорогих автомобилей «Флай авто».

Протесты в Москве прошли летом 2019 года из-за недопуска независимых кандидатов до выборов в столичную думу. Вышедших на улицы людей жёстко разгоняли силовики. Затем началась серия процессов над участников протестов. Людям вменяют участие в «массовых беспорядках». Некоторым уже назначили реальные сроки заключения, писал News.ru.