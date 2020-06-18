МИД РФ: у США не получится «втюхать» Европе свой газ вместо российского

https://static.news.ru/photo/e6d83d66-b154-11ea-9316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейцы не позволят навязать им американский сжиженный природный газ взамен российского. Такую надежду озвучил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Он высказал мнение, что западная Европа — и прежде всего Германия — заинтересована в газопроводе «Северный поток — 2». В немалой степени — по экономическим соображениям.

Европейцы люди не менее прагматичные, чем американцы, и, надеюсь, не позволят себе, извините за выражение, «втюхать» более дорогой сжиженный природный газ из США взамен трубопроводного из России, — цитирует представителя российского МИД «Интерфакс».

Кобринец также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен и успешно введён в эксплуатацию.

В последнее время США всё настойчивее оказывают давление на власти европейских стран, чтобы те отказались от сотрудничества с Россией. Вашингтон, в частности, стремится заставить власти Германии изменить свою энергетическую политику.

В МИД РФ в свою очередь неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст высказал мнение, что непосредственным ответом на санкции Соединённых Штатов в отношении подрядчиков газопровода должно стать введение Евросоюзом пошлин на американский сжиженный природный газ. Он заверил, что большинство депутатов парламента Германии выступает за завершение строительства газопровода.