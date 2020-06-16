В ФРГ придумали, как наказать США за санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/154698d0-afb8-11ea-aee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Непосредственным ответом на санкции Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2» должно быть введение Евросоюзом пошлин на американский СПГ. Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

По словам парламентария, новые санкции США против «Северного потока — 2» стали бы вмешательством в суверенитет ФРГ и ЕС. Поэтому, добавил он, большинство депутатов парламента Германии выступает за завершение строительства газопровода, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Германия должна будет ответить Соединённым Штатам в случае введения экстерриториальных санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.

США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

В российском МИД уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают, в том числе Германия.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.