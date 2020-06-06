Захарова: посол США угрожает Германии из-за её энергетической политики

https://static.news.ru/photo/e3690b62-a8c4-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

США оказывают давление на Германию. требуя от Берлина изменить энергетическую политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Она пояснила, что Вашингтон требует от Германии отказаться о взаимовыгодного сотрудничества с Россией и переориентироваться на американские энергоносители.

Некоторое время назад стало известно, что американские сенаторы подготовили законопроект, расширяющий санкции против газопровода «Северный поток — 2». Цель ограничений — блокировать завершение проекта и обеспечить энергетическую безопасность Европы. В Германии считают, что именно газопровод будет её гарантировать и даст Европе ощущение стабильности в случае роста спроса на газ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст призвал страны ЕС продумать ответ на меры Вашингтона. В качестве примера он предложил ввести штрафные пошлины на американский газ.