В Берлине призвали ЕС продумать ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/eb2b8890-a732-11ea-981a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Германии и Евросоюзу необходимо продумать ответ на меры Вашингтона в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Если это, наконец, не прекратится, то нам нужно будет продумать серьёзные меры защиты, — цитирует парламентария ТАСС.

По мнению Эрнста, действия США являются вмешательством в суверенитет как Германии, так и всего европейского сообщества.

Накануне стало известно, что ряд американских законодателей направили на рассмотрение Сената США проект новых санкций в отношении «Северного потока — 2». По их словам, ограничительные меры направлены в том числе и на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что намерения Вашингтона прокомментировал российский политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, «Северный поток — 2» появится вопреки любым санкциям США. При этом позициям самих Штатов в Европе будет нанесён «колоссальный ущерб».