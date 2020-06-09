В ФРГ выступили против давления США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Германия должна будет ответить Соединённым Штатам в случае введения экстерриториальных санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.

Ранее в американский сенат был внесён законопроект об ограничительных мерах против газопровода. В частности, санкции будут касаться лиц, страхующих работающие на прокладке суда.

По словам Эрнста, этот жест нельзя рассматриваться как дружественный для Германии.

Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьёзные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа, — сказал он в интервью газете «Известия».

По мнению другого члена комитета, Тимона Греммельса, новые санкции США не помешают завершению строительства газопровода в случае их введения.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как ранее писал NEWS.ru, США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.