МИД: «Северный поток — 2» заработает несмотря на попытки сорвать проект

https://static.news.ru/photo/bb8fa694-aa33-11ea-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. Об этом заявил первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов.

Уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию вопреки всем усилиям со стороны наших недоброжелателей сорвать проект, — сказал Титов в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, в том числе Германия, которые это топливо закупают.

Кроме того, Титов подчеркнул, что компания-оператор намерена продолжить переговоры с властями ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как ранее писал NEWS.ru, Германия должна будет ответить Соединённым Штатам в случае введения экстерриториальных санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.