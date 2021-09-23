Названа дата первого пленарного заседания нового созыва Госдумы
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
19:42, 23 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется провести 12 октября. Об этом сообщается на сайте «Единой России». Партия предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов ЕР, которое может пройти 5 октября.
Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября, — говорится в сообщении.
Уточняется, что его запланировали провести после совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. Как рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, оно может пройти 5 октября.
После совместного заседания Высшего и Генерального советов партии пройдёт организационное заседание фракции на партийной площадке. И ещё одно заседание фракции пройдёт традиционно накануне пленарного заседания Госдумы, — добавил Турчак.
Ранее сообщалось, что новоизбранные депутаты Госдумы могут собраться на первом пленарном заседании в начале октября. Ожидается, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сохранит за собой пост.