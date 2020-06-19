Нарышкин: миром нельзя управлять из Вашингтона

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России опасно продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам страны. По его словам, Кремлю это неприятно.

Кроме того, Москва считает такие действия Североатлантического альянса нежелательными. Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны, — отметил он в эфире...