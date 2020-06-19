Нарышкин: миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал заблуждением западных политиков мысль, что всем миром можно управлять из одного центра — Вашингтона.
На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром, несомненно, приведёт к краху, — цитирует Нарышкина ТАСС.
Руководитель спецслужбы выступил в эфире BBC.
Как писал NEWS.ru, в июне США анонсировали принятие новых санкций против российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Инициатива американцев возмутила политиков в Германии, и бундестаг рекомендовал правительству Ангелы Меркель подготовить ответные меры.
Несмотря на пророссийскую позицию по газопроводу, Германия вместе с другими членами Евросоюза подлила до 2021 года антироссийские санкции, которые вводились против России после присоединения Крыма.
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