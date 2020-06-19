В Госдуме не удивились продлению санкций ЕС против России

https://static.news.ru/photo/2e0d4252-b237-11ea-9a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не удивился продлению европейских санкций против РФ и назвал случившееся «очередным раундом антироссийской мессы».

Европейские лидеры 19 июня договорились пролонгировать до июля 2021 года все пакеты санкций, введённые против российского руководства, компаний и технологий после присоединения Крыма, который ООН и большинство стран признают украинской территорией.

Европейский союз регулярно принимает решения антироссийские санкционного толка. <...> Никакой особой новости в данном случае нет, — заявил Новиков в комментарии РИА Новости.

По мнению депутата, антироссийские настроения в Евросоюзе остались сильнее усилившихся разногласий с Соединёнными Штатами, которые грозят ввести пошлины на европейские автомобили, вывести войска из Германии и наложить новые санкции на «Северный поток — 2».

Как писал NEWS.ru, председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что государства ЕС не ослабят экономического и политического давления на Россию, чтобы добиться возвращения Крыма и мира на востоке Украины.

Санкции действуют с 2014 года.