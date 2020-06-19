Евросовет не собирается снижать давление на Россию

https://static.news.ru/photo/c3b01950-b233-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency|Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) выслушали доклады глав Германии и Франции по имплементации Минских соглашений. Теперь ЕС сможет начать процедуру продления экономических санкций против России, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции.

Обсуждение обычно предшествует политическому решению о продлении санкций против РФ. Позже Совет ЕС официально закрепит решение. Сейчас меры в отношении РФ действуют до 31 июля. Их продлевают на шесть месяцев, пишет Reuters.

Накануне Евросоюз в очередной раз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года. Они предусматривают запрет на импорт в ЕС всех товаров местного производства, на европейские инвестиции в экономику республики и города федерального значения, на заход в крымские порты судов под флагами стран ЕС. Самолётам Евросоюза разрешено садиться в крымских аэропортах только в экстренных случаях.

Отношения между Москвой и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и в связи с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела другого государства и аннексии полуострова и ввёл ограничения. Москва приняла ряд ответных мер, при этом неоднократно подчёркивала, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов допустил возможность скорой отмены европейских санкций. По его словам, об этом свидетельствуют складывающиеся тенденции в странах сообщества. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте в преддверии саммита ЕС, запланированного на 19 июня, предложил обсудить санкции, прежде чем вновь автоматически продлить их на полгода.