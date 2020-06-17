Эксперт объяснил, почему отмена крымских санкций «не за горами»

https://static.news.ru/photo/d7e944b0-b11a-11ea-a73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Крымские санкции в скором времени могут отменить, о чём свидетельствуют складывающиеся тенденции в странах Евросоюза. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В частности, в преддверии саммита Евросоюза, который состоится 19 июня, заявление сделал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он выступил за обсуждение антироссийских санкций, прежде чем автоматически продлить их на полгода.

Ряд стран Евросоюза, как минимум Италия, с большой неохотой участвуют в принятии подобных консенсусных решений, направленных против России, и пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций не за горами, — отметил Молохов в интервью РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита, запланированного на 19 июня, примут решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых завершается 31 июля, сообщил источник в Совете ЕС. Санкции были введены Евросоюзом в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией, затем регулярно расширялись и продлевались.