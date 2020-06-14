Участники саммита ЕС могут принять решение о продлении санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/f4bc57f0-aeed-11ea-b83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/Global Look Press

Главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита, запланированного на 19 июня, примут решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых завершается 31 июля, сообщил источник в Совете ЕС.

По его словам, «хорошо известно», что ограничения против РФ привязаны к выполнению Минских соглашений.

Как ожидается, лидеры придут к заключению, что существенного прогресса в этом процессе нет, и примут политическое решение продлить санкции ещё на шесть месяцев, — отметил он.

Дипломат уточнил, что традиционно вопрос о санкциях будет поднят во время обсуждения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Предполагается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон расскажут участникам саммита о ходе реализации принятого комплекса мер, передаёт ТАСС.

Санкции были введены Евросоюзом в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничения регулярно расширялись и продлевались. Также было приостановлено обсуждение ввода безвизового режима и нового базового соглашения о сотрудничестве, введён запрет на въезд в страны ЕС для российских должностных лиц и заморожены их активы, внедрены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ правительство РФ запретило импорт из стран ЕС ряда продовольственных товаров.

Как писал NEWS.ru, ранее посол РФ в Дамаске Александр Ефимов заявил, что Москва окажет поддержку Дамаску в борьбе с «экономическим терроризмом», который объявлен США и странами Евросоюза.