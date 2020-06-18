Продление санкций против Крыма подтвердили в ЕС

https://static.news.ru/photo/e9902632-b162-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Евросоюз продлил до 23 июня 2021 года санкции против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания вхождения полуострова в состав России.

Об этом сообщается в заявлении совета ЕС, передаёт ТАСС. Ограничения в отношении Республики Крым и Севастополя включают в себя запрет на импорт в ЕС всех товаров местного производства, на европейские инвестиции в экономику республики и города федерального значения, на заход в крымские порты судов под флагами стран ЕС. Самолётам Евросоюза разрешается садиться в крымских аэропортах только в экстренных случаях.

Как писал NEWS.ru, глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма. Она подчеркнула, что санкции были ошибкой. Делегация из ЕС побывала на полуострове с ознакомительными целями.

После распада СССР Крым оставался в составе независимой Украины. В 2014 году в стране произошёл государственный переворот. Жители полуострова провели региональный референдум, на котором проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым вошёл в состав России. США, страны Евросоюза и Украина не признают этого решения, называя действия РФ «аннексией».