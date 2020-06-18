Продление санкций против Крыма подтвердили в ЕС

Евросоюз продлил до 23 июня 2021 года санкции против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания вхождения полуострова в состав России.
Об этом сообщается в заявлении совета ЕС,
Как писал NEWS.ru, глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма. Она подчеркнула, что санкции были ошибкой. Делегация из ЕС побывала на полуострове с ознакомительными целями.
После распада СССР Крым оставался в составе независимой Украины. В 2014 году в стране произошёл государственный переворот. Жители полуострова провели региональный референдум, на котором проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым вошёл в состав России. США, страны Евросоюза и Украина не признают этого решения, называя действия РФ «аннексией».
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