Отношения Германии и США стремительно превращаются из стратегического партнерства в стратегическое противостояние. Давление Вашингтона на Берлин растёт, и последний готов отвечать. Будучи ведущей силой в ЕС, Германия уже готовится совершить «разворот на Восток» в сторону Китая — будущей сверхдержавы. США рискуют не только лишиться союзника в лице ФРГ, но и оказаться на вторых ролях в Европе.

Трения между Германией и США начались с приходом к власти президента Дональда Трампа. Он предъявил Берлину претензии, что тот вносит недостаточно средств в бюджет НАТО, и занял жёсткую позицию в отношении российско-германского проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Канцлер Ангела Меркель до последнего не вступала в открытое противостояние с Трампом, хотя его действия на международной арене зачастую расходились с внешнеполитическим курсом Берлина. Так, США вышли из соглашения по иранской ядерной программе, поставив остальных членов сделки в затруднительное положение, покинули соглашение по климату, а также Договор по открытому небу.

Менее чем за полгода до окончания президентского срока Трампа в Берлине закончилось терпение. 30 мая Меркель отказалась от участия в очной встрече G7, которую американский лидер планировал организовать в конце июня в Белом доме. В результате переговоры «Большой семёрки» пришлось перенести на неопределённый срок. Официальной причиной отказа была названа эпидемия коронавируса, однако, по данным Politico, дело было в новых санкциях в отношении «Северного потока — 2», которые готовил Вашингтон. О них было объявлено спустя несколько дней после заявления Меркель. В середине июня уже появилась информация о выводе порядка 10 тысяч американских военных из Германии. Тогда же Трамп вновь обвинил Берлин в недостаточных расходах на оборону и дисбалансе в двусторонней торговле в пользу ФРГ.

Дональд Трамп Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Американские аналитики сочли такие шаги личной местью Меркель, а в Германии заняли оборонительную позицию. Министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «НАТО — не торговая организация, а безопасность — не товар». Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, в свою очередь, призвал власти страны подготовить ответные санкции в отношении США как на федеральном уровне, так и на уровне ЕС.

Даже если в Германии хотели бы пойти на уступки США, сделать это не представляется возможным. Главная экономика Европы обеспокоена планом восстановления ЕС после пандемии коронавируса и вряд ли будет перераспределять средства в пользу выплат в бюджет НАТО. Частичный вывод американского контингента, хоть и вызывает обеспокоенность у Берлина, не может оказать реального давления на власти страны. США пока не представили конкретного плана и сроков, за которые военные страны могут покинуть ФРГ.

План Трампа может столкнуться сразу с двумя препятствиями: сопротивлением в американской военной элите и собственной склонностью давать пустые обещания. Так, большая часть его угроз в отношении Ирана и КНДР не была реализована. Если решение по выводу войск не будет принято до ноября 2020 года, то в случае ухода Трампа новый президент может дать «задний ход». Кроме того, в Берлине понимают, что сокращение контингента вряд ли затронет стратегически важные объекты, поскольку это не выгодно, прежде всего, США.

«Северный поток — 2» для Германии во многом является геополитическим проектом, несмотря на заявления о его коммерческом характере. Это та красная линия, от которой в ФРГ не готовы отказаться. Власти страны уже лоббировали строительство газопровода, несмотря на отсутствие консенсуса внутри ЕС, и продолжат это делать.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

С июля Германия станет председателем в Евросоюзе, и пробудет на посту до конца 2020 года. В таком качестве стране будет легче добиться ответных действий объединения на возможные санкции со стороны США. С учётом того, что пост главы Еврокомиссии занимает бывшая соратница Меркель — экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, Германия вряд ли встретит серьёзное сопротивление со стороны европейских институтов.

Кроме того, анонсированный разворот ЕС в сторону Китая может ослабить позиции США внутри Евросоюза. КНР уже стал торговым партнёром номер один для объединения, а в ближайшей перспективе в ЕС настроены выстраивать и политический диалог. В военной сфере Китай не может занять место США, однако поведение Вашингтона, вероятно, заставит лидеров объединения вновь задуматься об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии. В случае если обострение между Берлином и Вашингтоном продолжится, оно может оказать влияние и на политику Евросоюза.