https://static.news.ru/photo/c15587da-4695-11ea-8145-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме 15 апреля с отчётом о работе правительства за 2019 год.

Сама дата определена на 15 апреля, — заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

15 января, после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин вошёл в пятёрку лидеров рейтинга СКАН по частоте появления в российских СМИ. Главу правительства упомянули более чем в 67 тысячах публикаций.