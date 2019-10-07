Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Соединённых Штатов Марком Эспером.
Инициатором беседы стал глава Пентагона, сообщило ведомство. Подробности разговора в настоящий момент неизвестны.
Ранее News.ru писал, что Шойгу оценил стремление молодых российских конструкторов, которые работают над созданием новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооружённых сил РФ. По его словам, они были готовы за свой счёт отправиться в Сирию, чтобы провести испытания своих аппаратов и доказать их эффективность.
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