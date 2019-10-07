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Представители России будут настаивать на переносе начала работы первого комитета Генассамблеи ООН до момента получения членами делегации РФ виз Соединённых Штатов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Москвы при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, со стороны американцев не наблюдается позитивных жестов, передаёт «Интерфакс». В этой связи мы будем продолжать настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою работу до тех...